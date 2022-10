2 549,00 kr

Det här är det tredje retrosamarbetet mellan Jordan Brand och James Whitners butik A Ma Maniére. Den här gången presenterar vi en lyxinspirerad version av Air Jordan 2. Den ursprungliga AJ2 hade en lyxig design, tillverkad i Italien med material som konstgjort ödleskinn och slimmade linjer – och blev omtalad eftersom den saknade Swoosh-logga. Men under de 35 år som gått sedan AJ2 lanserades har synen på lyx förändrats. Inspirerade av "Airness", ett engagemang för att stärka communities över hela världen och lyfta fram vikten av gemenskap och medmänsklighet, har A Ma Maniére skapat ett nytt designspråk med mer nedtonade detaljer, men som också tar silhuettens eleganta formspråk in i framtiden.

Ovandelens material i premiumläder och falskt ödleskinn har ersatts av en heltäckande mocka i färgen Sail. A Ma Maniére har gett AJ2 en retrovibe med en modern, lyxig känsla. Vad hände med ödleskinntrycket från OG-modellen? Den strukturen finns nu på den svarta mellansulan.

Designen förstärks av färgen Burgundy som symboliserar kunglighet. Det är en naturlig färgton som passar His Airness och ger en djup och prestigefull färgkontrast. Stilen fulländas med distinkt Maniére-branding som dominerar på hälen i det här speciella AJ2-samarbetet.

SKU: DO7216-100