Air Jordan 12 "Playoffs" släpptes första gången 1997 och MJ spelade i dem under några av de största ögonblicken i karriären den säsongen. Kommer du ihåg det vinnande skottet i första matchen i NBA-finalen? Eller hans 39 poäng som gav segern i sjätte matchen? Allt är en del av historien bakom Air Jordan 12. Ovandelen är tillverkat av tumlat läder och på hälfliken finns ett broderat meddelande till alla Jordan Brand-fans: "Quality Inspired By The Greatest Player Ever."

SKU: CT8013-006