1 949,00 kr

Hylla historien med en modern sneaker. Den här uppdaterade versionen av AJ11 Low är inspirerad av två av seriens mest ikoniska modeller som His Airness spelade i under den klassiska säsongen 1996. Ovandelen har färgkombinationen från AJ11 "Concord" som MJ använde under den ordinarie säsongen och färgkombinationen "Bred" på yttersulan som han spelade i under NBA-slutspelet.

De mixade färgerna i "Gym Red"-modellen ger en ny look, men detaljerna hos skon är OG. Den genomskinliga gummisulan, kolfiberplattan i fullängd och den formgjutna innersulan som ger en perfekt passform är alla delar av den ursprungliga basketskon. Den hjälpte MJ att leda laget till 72 segrar och ta hem den fjärde mästerskapstiteln. Ovandelen är gjord helt i läder. Det är unikt för AJ11 Low och ersätter textilmaterialen hos AJ11 Mid.

Den nya AJ11 maxar OG-känslan genom att för första gången för Low-modellen använda originalförpackningen från lanseringen 1996. Den svarta och grå Jordan-skokartongen släpptes tillsammans med AJ11 "Concord" och skapade en hype som ingen hade sett komma. Förutom Tinker och MJ såklart.