Under Michael Jordans storhetstid fanns det flera lag som imponerade stort under eftersäsongsspelet. Houston och Detroit vann två mästerskap vardera och Los Angeles tre. Men MJ låg som vanligt i toppen och vann sex stycken för Chicago under bara sju säsongers spel. Denna Air Jordan I-sko är en hyllning till den här fantastiska prestationen och en era då MJ härskade i ligan.