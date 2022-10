1 949,00 kr

Skapad tillsammans med Jerry Lorenzo, en mogul inom streetmode, och hans varumärke Fear of God. Nike Air Fear of God Raid kombinerar attityden i lyxigt streetmode med en design som hämtar inspiration från 1993 års originalversion av basketskon Air Raid för spel utomhus. Överdelen med läder och textil har en lyxig look och mjuk, exklusiv känsla. Nike Air-tekniken ger responsiv dämpning.