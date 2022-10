3 749,00 kr

Basketskon Nike Air Fear of God är resultatet av ett samarbete med modedesignern Jerry Lorenzo från Fear of God och kombinerar beprövad funktion med den sportiga looken hos lyxigt streetwearmode. Air FOG1 är en del av Fear of God-kollektionen. Skon är redo för match med ovandel i mesh, Zoom Air-dämpning och flera olika skosnören för en varierad look.