3 549,00 kr

Basketskon Nike Air Fear of God är resultatet av ett samarbete med modedesignern Jerry Lorenzo från Fear of God och kombinerar beprövade performance-egenskaper med den sportiga looken hos lyxigt streetwearmode. Nike x Fear of God-kollektionen symboliserar en spelares hela resa: från de små till de stora planerna och från tunneln till intervjun efter matchen.