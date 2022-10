The Paris Department var ett av flera event som vi anordnade runt om i världen för att hylla kreativitet genom att titta på designen av Nike Air Max. Nikes designers och förespråkare för märket höll under dagen kurser och workshops som var tänkta att inspirera den unga generationen kreativa parisare.



Deltagarna fick möjlighet att utveckla egna Air Max-designkoncept och sedan förverkliga sina idéer på plats med hjälp av de material och verktyg som fanns till hands.



I det här avsnittet av Access All Areas får vi följa med vinnaren av Paris On Air 2018, Lou Matheron, bakom kulisserna på det exklusiva eventet.