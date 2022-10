Berlin Department är en designutbildning med kurser och workshops som leds av Nikes designers och förespråkare för märket. Syftet med NIKE ON AIR-upplevelsen är att stötta Berlins unga designcommunity. Deltagarna fick först ta del av insikter från Nikes globala designteam och varumärkets förespråkare innan de själva fick prova på att skapa, tillverka och utveckla sneakerkoncept på ON AIR-workshopen. I det här avsnittet av Access All Areas får du följa med bakom kulisserna för en exklusiv titt på hur det hela gick till i Berlin.