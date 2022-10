Precis som med den tidigare London Dunk trodde SB-teamet att White Dunk-utställningen skulle göra sitt sista stopp i New York och tillverkade en sko inför invigningen. Den här gången tog de hjälp av Jeff Ng, ägaren till Staple Design och Reed Space. Precis som Themsen och London kände Jeff att ingenting representerade New York bättre än en duva. White Dunk-utställningen hamnade aldrig i New York, men när Jeff till sist la ut sina skor till försäljning i butiken Reed Space 2005 utbröt kaos när kunderna väntade i kön. Polisen kom, New York Post skrev om händelsen och SB Dunk-frenesin letade sig till slut in i den allmänna sfären. Du hittar mer information om SB Dunk på nike.com/sbdunk.