THE TEN: NIKE INC. c/o Virgil Abloh™ Nike Inc. og Virgil Abloh har slått seg sammen for å skape The Ten: en gransking av Nikes fortid, nåtid og framtid sett

gjennom en sportslig og kulturell linse. Virgil har brukt designfilosofien sin på ti silhuetter fra Nike-familien for å avdekke

historiene deres og rekonstruere essensen av ikonene med et nytt uttrykk – fra den enestående arven til Air Jordan 1

til den ustoppelige nyskapningen til Zoom Vaporfly.