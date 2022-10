Vi visste at vi måtte gjøre ting på en helt ny måte for å finne ut hva som er mulig i produktlivssyklusen vår. Vi begynte å gjøre produksjonsavfall om til nye sko gjennom å bruke fabrikkavfall fra søppeldynger og spinne garn fra resirkulerte materialer. Denne prosessen ble først en realitet i Nike Innovation Kitchen, der vi møttes for å lage sprøe nye konsepter og gå ut av komfortsonen vår. For å starte transformeringen av Space Hippie fra en kul idé til en god sko, flyttet vi oss vekk fra skissebordet og startet leken med prototyper. Vi oppfant nye måter å designe på for en ny verden. Det fikk oss til å føle oss som gale forskere i et futuristisk laboratorium.

Vi lot oss inspirere av Bill Bowerman, som vi kjærlig kalte den originale Space Hippien på grunn av hans hjemmelagde designmetoder – som for eksempel å helle gummi i vaffeljern. Denne fasen av prosessen handlet om å ta de sprøeste ideene vi kunne tenke oss, og se hvordan de kunne fungere i virkeligheten. Til slutt ble hver Space Hippie-modell laget av 25–50 % resirkulerte materialer.