Oppdraget var enkelt: Vi skal lage en sko med vårt laveste karbonutslipp noensinne. Hvordan? Vi bruker søppel for å lage den. Hver Space Hippie-silhuett består av 25-50 % resirkulert søppel. Folk sa at det aldri ville fungere. De sa at det ikke kunne gjøres. Men Space Hippie er et bevis på at det kunne gjøres. Nike har alltid vært opptatt av å designe den beste skoen for enhver pris. Og med dagens klimautfordringer må en sko også utformes med bærekraft i tankene for å kunne være best. Det betyr at vi lagde den ved å bruke mindre energi, produserte mindre avfall og med designvalg i hele skoen med gjennomgående mindre karbonavtrykk. Som skapere måtte vi finne ut hva det vil si å skaffe materialene, produsere og gjenvinne produktene vi designer – for å omdefinere design på en måte som aldri tidligere har blitt gjort i Nike.

Prosessen med å drømme fram Space Hippie var litt som å gå inn i et mørkt rom uten lommelykt. Ved å søke det ukjente og utvide ideene våre om perfeksjon, fikk tanken utvikle seg, og vi lærte hvordan vi kunne lage en sko som vi ville være stolte av, og som tjente vårt mål om å hjelpe til med å beskytte planeten. Space Hippie ble skapt gjennom mystikk. Vi ønsket å oppdage det stedet der moro møtte underlig. Og det gjorde vi.