Gaby er ikke bare en stolt førstegenerasjons latinamerikaner, hun ønsker også at suksessen hennes skal åpne dører for andre. «Miljøet mitt lærte meg å elske og akseptere alle for den de er, uansett hvordan de ser ut og hvor de kommer fra», sier hun. «Jeg ville lage en NYC-sneaker som alle fra hele verden kunne forholde seg til og like å gå med. Jeg gleder meg til å inspirere den neste generasjonen.»