I fjor spurte Nike innbyggere i New York City, London, Paris, Seoul, Shanghai og Tokyo om de ville designe sine egne Nike Air Max inspirert av deres unike lokalsamfunn. Fra disse «On Air»-workshopene ble 18 finalister valgt ut basert på den kreative utførelsen i designene deres. Publikum stemte så på seks vinnere, én per by, inkludert Cash Ru fra Shanghai.