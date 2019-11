En stor del av dette oppdraget er et av Lauras viktigste prosjekter så langt: A La Maniere De (ALMD), en dansekamp hun grunnla i 2018. Laura har tatt del i mange kamper i karrieren sin, og vet bedre enn noen om disse konkurransenes kraft til å inspirere dansere. De gir dansere rom til å komme sammen ikke bare for å konkurrere, men også for å møtes og samarbeide – og først og fremst, lære fra hverandre.

Og med ALMD håper Laura på å styrke det forente, samarbeidende miljøet enda mer ved å åpne det for alle. Ikke bare er det åpent for alle dansetyper (fra ballett til gatedans til jazz og hiphop), men det er åpent for folk fra alle samfunnslag. «Jeg vil at det skal være gratis for alle, så alle kan nyte øyeblikket sammen – uten å tenke 'jeg kan ikke dra dit, jeg har ikke penger'», sier hun. «Jeg vil at det skal være så tilgjengelig som mulig, så vi kan skape glede sammen.»

Laura sier at hun startet ALMD for at folk skulle kunne øke muligheten for å «gjøre mer enn det de klarer». Og med Lauras sterke idealer for kampen, er det ingen grenser for hvem som kan lære og forbedre seg, ikke sosiale eller økonomiske barrierer engang – alle er velkommen. Selv dommerne, som velger sine egne temaer for hver runde, er fra ulike bakgrunner og bransjer.

For Laura er det denne samlingen av folk fra ulike bakgrunner som skaper det beste i kunstformen hennes. «Det er en måte å presse dansere ytterligere på, og blande ulike miljøer på samme sted», forklarer Laura. «Hvis vi blander kulturer, stiler og miljøer, kan vi bli forent. Hvis vi alle er sammen, og holder sammen, blir vi sterkere, og vi skaper noe sterkere.»

Midt i Lauras filosofering rundt dansen og drømmene, beholder hun alltid bakkekontakten. «Det er underholdning», ler hun. «Å danse eller se noen danse – det gjør folk glade. Å danse gjør alt vakrere.»