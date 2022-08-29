Leken starter med deg
Vær en trener for barna: Kraften i lek
Vær en trener for barna: Kraften i lek ble laget for å hjelpe trenere med å forene lek og idrett, slik at fysisk aktivitet blir enda morsommere og mer tilgjengelig for barn.
Barn er skapt til å leke, og alle kan tenne gnisten for sport med de rette trenerverktøyene, inkludert deg! Vær en trener for barna: Kraften i lek er nå tilgjengelig i Nike Training Club-appen og er et program som hjelper deg med å motivere barn gjennom gleden i leker, utfordringer og bevegelsesferdigheter. Vi utviklet dette programmet sammen med Leeds Beckett University og ICOACHKIDS, en ideell global organisasjon som fremmer idrettsutdanning. Alt er en del av Nikes Made to Play-forpliktelse for å få barn til å bevege seg.
Visste du at lek er en av de primære måtene vi lærer, sosialiserer og bruker fantasien vår på? Det å stimulere til lek i våre første leveår kan føre at vi får et liv med bedre mental og fysisk helse. Dette programmet består av tre moduler som er laget for å gi deg alle verktøyene du trenger for å hjelpe barn med å omfavne fysisk aktivitet, gjennom den tidløse gleden ved lek. Hver modul består av korte opplæringsvideoer om lekens kraft, og hjelper trenere med å utvikle økter gjennom instruksjonsvideoer og eksperttips.
Modul 1: La oss leke med ball!
Denne modulen fokuserer på å utvikle barns evne til å holde kroppen i en stabil posisjon under dynamiske og statiske aktiviteter. Her fokuserer du på styrke og mobilitet, og du får se morsomme måter du kan innlemme lek på i den vanlige treningen, slik at barn får lyst til å delta.
Modul 2: Hold fokus
Denne modulen fokuserer på utviklingen av effektiv bevegelse gjennom koordinasjon og fart – sentrale elementer innen sport. Det kan være vanskelig å holde styr på kropper og ferdigheter i forandring – for ikke å snakke om oppmerksomhetsevnen. Det å gjøre aktiviteter om til lek er en god måte å holde barn involvert på. Her finner du tips du kan bruke til flere idretter og treninger, så forvent deg masse løping, finter og hopp.
Modul 3: Hold ut hele veien inn
Denne modulen fokuserer på å utvikle barns evner til å holde ut lenger på sitt beste – å øke motstanden mot utmattelse gjennom lek. Joda, vi snakker om utholdenhet, som innebærer repetisjon av bevegelser over en lengre periode. Vi viser deg hvordan du innlemmer ulike leker og aktiviteter med lav og høy intensitet i øktene for å støtte aerob, anaerob og muskulær utholdenhet.