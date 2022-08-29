Leken starter med deg

Vær en trener for barna: Kraften i lek ble laget for å hjelpe trenere med å forene lek og idrett, slik at fysisk aktivitet blir enda morsommere og mer tilgjengelig for barn.

Barn er skapt til å leke, og alle kan tenne gnisten for sport med de rette trenerverktøyene, inkludert deg! Vær en trener for barna: Kraften i lek er nå tilgjengelig i Nike Training Club-appen og er et program som hjelper deg med å motivere barn gjennom gleden i leker, utfordringer og bevegelsesferdigheter. Vi utviklet dette programmet sammen med Leeds Beckett University og ICOACHKIDS, en ideell global organisasjon som fremmer idrettsutdanning. Alt er en del av Nikes Made to Play-forpliktelse for å få barn til å bevege seg.

Visste du at lek er en av de primære måtene vi lærer, sosialiserer og bruker fantasien vår på? Det å stimulere til lek i våre første leveår kan føre at vi får et liv med bedre mental og fysisk helse. Dette programmet består av tre moduler som er laget for å gi deg alle verktøyene du trenger for å hjelpe barn med å omfavne fysisk aktivitet, gjennom den tidløse gleden ved lek. Hver modul består av korte opplæringsvideoer om lekens kraft, og hjelper trenere med å utvikle økter gjennom instruksjonsvideoer og eksperttips.