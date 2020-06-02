Vær mer til stede i treningen

Tenkemåte
Sist oppdatert: 2. juni 2020

av Nike Training

Disse strategiene hjelper deg med å holde fokus

I dagliglivet er det fort å henge seg opp i egne tanker, spesielt i øyeblikket. I denne videoen deler Nike Master Trainers Branden Collinsworth og Alex Silver-Fagan sine tips om hvordan man kan være oppmerksom og til stede – uansett hvilken situasjon man er i. Finn ut hvordan du håndterer stress, forbedrer prestasjonene dine og fokuserer på det som virkelig betyr noe, med disse enkle strategiene.

Yoga og mindfulness kan få oss til å være til stede – og minne oss på hva vi allerede har og hvem vi allerede er. Så neste gang du begynner å bekymre deg for fremtiden eller angrer på fortiden, tar du noen minutter til å puste og finne fokus. Nike Master Trainers Branden Collinsworth og Alex Silver-Fagan er her for å vise deg hvordan du kan være mer oppmerksom under både yogatrening og i dagliglivet.

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Vær mer tilstede under treningen, Bli med i Nike Training Club

Bli med i Nike Training Club

Få tilgang til eksperter og trenere i verdensklasse som kan hjelpe deg med å holde deg aktiv og sunn.

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Opprinnelig publisert: 2. juni 2020