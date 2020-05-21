Sunn og tilfredsstillende kyllingwrap

Tilfredsstillende kyllingwrap
Ernæring
Sist oppdatert: 11. juni 2020
av Nike Training
Nyt et sunt og mettende måltid som bare tar 30 minutter å lage. Nok til 4 porsjoner.
Spis deg mett på sunn mat med denne deilige kyllingwrapen. Lett å lage og full av proteiner og langvarig energi.
Et balansert, mettende måltid med kylling, tortillaer og erter, så du ikke går rundt sulten. Fri for nøtter.
Ingredienser
600 g kyllingfilet
15 ss olivenolje
450 g erter
225 g kremost
1 rødløk
300 g blandet salat
8 fullkornstortillaer
Instruksjoner
- Forvarm ovnen til .425ºF.
- Hvis ertene er frosne, tin dem i en skål.
- Bland kyllingen med olivenolje, salt og krydder etter eget ønske. Plasser kyllingen på et stekebrett, og stek i 20 minutter til kyllingen er ferdig. Skjær kyllingen i tynne biter og legg til side.
- Bruk en gaffel til å mose ertene sammen med kremosten. Legg til salt og pepper etter ønske. Skjær løken i tynne skiver. Spre erte- og kremostblandingen på tortillaene, legg så til kylling, salat og løk. For det lille ekstra, varm tortillaene i en grillpanne. Nyt måltidet!
Instruksjoner
- Forvarm ovnen til 220 grader.
- Hvis ertene er frosne, tin dem i en skål.
- Bland kyllingen med olivenolje, salt og krydder etter eget ønske. Plasser kyllingen på et stekebrett, og stek i 20 minutter til kyllingen er ferdig. Skjær kyllingen i tynne biter og legg til side.
- Bruk en gaffel til å mose ertene sammen med kremosten. Legg til salt og pepper etter behag. Skjær løken i tynne skiver. Spre erte- og kremostblandingen på tortillaene, legg så til kylling, salat og løk. For det lille ekstra, varm tortillaene i en grillpanne. Nyt måltidet!
Næringsinnhold per porsjon
526 kalorier
55 g karbohydrater
45 g protein
13 g fett