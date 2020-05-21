Tilfredsstillende kyllingwrap

Ernæring
Sist oppdatert: 11. juni 2020

av Nike Training

Sunn og tilfredsstillende kyllingwrap

Nyt et sunt og mettende måltid som bare tar 30 minutter å lage. Nok til 4 porsjoner.

Spis deg mett på sunn mat med denne deilige kyllingwrapen. Lett å lage og full av proteiner og langvarig energi.

Et balansert, mettende måltid med kylling, tortillaer og erter, så du ikke går rundt sulten. Fri for nøtter.

Ingredienser

600 g kyllingfilet
15 ss olivenolje
450 g erter
225 g kremost
1 rødløk
300 g blandet salat
8 fullkornstortillaer

Instruksjoner

  1. Forvarm ovnen til .425ºF.
  2. Hvis ertene er frosne, tin dem i en skål.
  3. Bland kyllingen med olivenolje, salt og krydder etter eget ønske. Plasser kyllingen på et stekebrett, og stek i 20 minutter til kyllingen er ferdig. Skjær kyllingen i tynne biter og legg til side.
  4. Bruk en gaffel til å mose ertene sammen med kremosten. Legg til salt og pepper etter ønske. Skjær løken i tynne skiver. Spre erte- og kremostblandingen på tortillaene, legg så til kylling, salat og løk. For det lille ekstra, varm tortillaene i en grillpanne. Nyt måltidet!

Instruksjoner

  1. Forvarm ovnen til 220 grader.
  2. Hvis ertene er frosne, tin dem i en skål.
  3. Bland kyllingen med olivenolje, salt og krydder etter eget ønske. Plasser kyllingen på et stekebrett, og stek i 20 minutter til kyllingen er ferdig. Skjær kyllingen i tynne biter og legg til side.
  4. Bruk en gaffel til å mose ertene sammen med kremosten. Legg til salt og pepper etter behag. Skjær løken i tynne skiver. Spre erte- og kremostblandingen på tortillaene, legg så til kylling, salat og løk. For det lille ekstra, varm tortillaene i en grillpanne. Nyt måltidet!

Næringsinnhold per porsjon

526 kalorier
55 g karbohydrater
45 g protein
13 g fett

Sunne oppskrifter fra Lifesum.

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Opprinnelig publisert: 21. mai 2020