Slutt å sitte så mye

Nesten alle jeg jobber med – fra hverdagsatleter til proffer – har problemer med sete og hofter som et resultat av at de bruker for mye tid sittende. Tenk på hvordan kroppene våre er utviklet og brukt i tusenvis av år: konstant bevegelse for å sanke mat. Nå sitter vi til og med enda mer enn til vanlig. Det vil selvfølgelig føre til problemer i kroppene våre.



Det beste du kan gjøre for å motvirke all den tiden du sitter, er å øke mobiliteten din i områdene som påvirkes, for å holde dem fleksible. Bruk 20 minutter hver kveld på å gå gjennom denne tøyeøkten.