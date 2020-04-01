Slutt å sitte så mye
Veiledning og ernæring
Av Ryan Flaherty
Bekjemp effekten av å sitte i lange perioder med disse enkle strekkeøvelsene.
Nesten alle jeg jobber med – fra hverdagsatleter til proffer – har problemer med sete og hofter som et resultat av at de bruker for mye tid sittende. Tenk på hvordan kroppene våre er utviklet og brukt i tusenvis av år: konstant bevegelse for å sanke mat. Nå sitter vi til og med enda mer enn til vanlig. Det vil selvfølgelig føre til problemer i kroppene våre.
Det beste du kan gjøre for å motvirke all den tiden du sitter, er å øke mobiliteten din i områdene som påvirkes, for å holde dem fleksible. Bruk 20 minutter hver kveld på å gå gjennom denne tøyeøkten.
- Brystmuskler.
Disse blir stramme fordi vanligvis, når vi sitter, så luter vi skuldrene våre fremover, og gjør brystmusklene kortere. Strekk dem ved å stå i en døråpning med hendene i skulderhøyde. Gå forbi hendene dine slik at de er bak deg i dørkarmen, og løft brystet mot taket.
- Hofteleddsbøyere.
All den sittingen gjør at hofteleddsbøyerne dine er i en kort posisjon. Gjør dem lengre ved å gå ut i et utfall mens du holder ryggen nøytral (ikke bøyd fremover eller bakover).
- Bakside lår.
Disse blir også kortere av timer sittende bak skrivebordet, i bilen, eller på sofaen. Strekk dem ved å ligge på ryggen på gulvet med bena opp etter veggen.
«Forskning viser at den beste måten å innlemme nye, sunne vaner i livet ditt på – slik som disse tre daglige tøyeøvelsene – er å knytte dem til eksisterende vaner.»
Ryan Flaherty
Forskning viser at den beste måten å innlemme nye, sunne vaner i livet ditt på – slik som disse tre daglige tøyeøvelsene – er å knytte dem til eksisterende vaner. Så mens du ser på TV om kvelden, ikke bruk enda mer tid sittende i sofaen. Kom deg opp og bekjemp effektene av all den sittingen ved å gjøre disse tøyeøvelsene. Ved å gjøre dem til en del av rutinene dine, vil du kunne føle deg mindre stiv og få en forbedret bevegelighet.