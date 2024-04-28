Det finnes ingen magisk oppskrift på å finne stilen sin. Den endrer seg, utvikler seg, og noen ganger kan den være helt forskjellig fra den ene dagen til den andre.



Men uansett hvordan den utvikler seg etter hvert som vi vokser opp, så er det én ting det er viktig å huske på, og det er at vi bør gå med klær som får oss til å føle den selvtilliten vi bør ha.



Nike tilbrakte dagen med tre tenåringsjenter som avslørte triksene sine og kom med tips for å ha det gøy med stilen i Air Max Dn.