Det finnes ingen magisk oppskrift på å finne stilen sin. Den endrer seg, utvikler seg, og noen ganger kan den være helt forskjellig fra den ene dagen til den andre.
Men uansett hvordan den utvikler seg etter hvert som vi vokser opp, så er det én ting det er viktig å huske på, og det er at vi bør gå med klær som får oss til å føle den selvtilliten vi bør ha.
Nike tilbrakte dagen med tre tenåringsjenter som avslørte triksene sine og kom med tips for å ha det gøy med stilen i Air Max Dn.
Lek med lag
«Å bruke puster liv i antrekket mitt: for eksempel Air Max Dn, en posete bukse og en kort overdel med skjortekragen stikkende ut.»
Eksperimenter med lag, og oppdag at overdelen (eller skjørtet, buksen eller hva som helst) lengst bak i skapet plutselig passer til tusenvis av ulike antrekk.
«Nike Air Max Dn gir meg dette sporty preget som jeg elsker», fortalte Sophie. Hun bruker en krage under en posete T-skjorte eller et slips som matcher skoene, og vipps så er antrekket løftet opp et nivå.
Funmis moodboard
«Jeg er en veldig fargerik person når det kommer til stil. Jeg går helt klart for det maksimale.»
Funmi fortalte Nike at Air Max Dn får henne til å føle at hun går på skyer. Derfor er det vel bare en selvfølge at antrekkene hennes kommer i alle regnbuens farger. «Når det kommer til stil, setter jeg aldri grenser for kreativiteten.»
Hvis du også liker en tydelig og livlig stil, kan du hente inspirasjon fra Funmi. Lek deg med tilbehør og farger til du finner det som får deg til å føle deg bra.
Kom deg komfortabelt ut av komfortsonen
«Jeg har aldri sett sko til tenåringer som dette. Jeg la spesielt merke til sidene, og de er bare SÅ komfortable.»
Det å ha et par komfortable joggesko som kan styles etter humøret, gjør det enkelt å variere.
«Jeg går med litt av hvert, fra street til 70-tallsmote», fortalte Bella. Hun kombinerer posete antrekk med en tettsittende overdel under fleece og bruker Air Max Dn for å tilføre looken komfort og farge.
Ingen er låst til én stil. La oss kle oss akkurat som vi føler for i dag. I morgen våkner vi opp og gjør akkurat det samme.