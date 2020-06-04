Skap et sterkere sinn

Meditasjon er en av de beste metodene for å oppnå denne innstillingen, sier Andy Puddicombe, medlem av Nike Performance Council og med-grunnlegger av mindfulness-appen Headspace. Mens du mediterer, strømmer det mer blod til den grå substansen i hjernen (den som jobber med muskelkontroll og sanseinntrykk), og den blir tykkere og sterkere. Dette kan hjelpe deg med å roe ned nerver, tvil eller angst i stressende situasjoner, slik at du kan agere med fokus, tilstedeværelse og hensikt.



Du trenger bare noen få øyeblikk for å kunne utnytte denne kraften. Prøv denne 20-sekunders meditasjonen: Trekk pusten dypt tre ganger mens du puster inn gjennom nesen og ut gjennom munnen. Legg merke til hvordan kroppen din føles, og la tankene komme og gå.



Gjør denne korte pusteøvelsen noen ganger om dagen, og øk gradvis antall åndedrag du tar mens du lar tankene gli forbi. Etter hvert kan sinnet hjelpe deg med å ta kroppen til neste nivå.