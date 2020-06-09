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Restituerende vannmelonsmoothie

Veiledning
Sist oppdatert: 8. juli 2020

av Nike Training

Kom deg etter treningsøkten med denne supersunne smoothien.

Vannmelon: Denne søte sommerfrukten med mange skjulte fordeler. Finn ut hvorfor den er bra for restituering av muskler og redusering av betennelse, og hvordan du kan bruke den i restitueringen din med denne smakfulle smootheoppskriften.

Denne veganvennlige drinken har næringsstoffer som kan bidra til å redusere muskelsårhet og gi påfyll av elektrolytter etter en intens treningsøkt. I tillegg er den enkel å lage og svært forfriskende. Finn ut hvorfor og få den enkle oppskriften nedenfor, i tillegg til noen enkle tips om forberedelse og tilpassing.

Fremtredende ingredienser (som du vil elske)

  1. Vannmelon er full av næringsstoffer.
    Den søte frukten har naturlig høye verdier av lykopen, som studier viser kan bidra til å redusere betennelser og muskelsårhet for raskere restitusjon, i tillegg til aminosyren citrulline, som man tror øker prestasjonen ved å forbedre blodstrømmen og oksygenopptaket. Ettersom vannmelon er 92 prosent vann, kan den også hjelpe deg med å rehydrere kroppen etter en tøff treningsøkt.
  2. Blomkål har en smaksløs tekstur.
    Hvis hele greia med å ha blomkål i smoothien gjør deg urolig, kan du ta det helt med ro. Den er ganske kjedelig smaksmessig (du kommer sannsynligvis bare til å smake den søtere mangoen og vannmelonen). Grønnsaken gir en kremete, melkeaktig tekstur. Se på det som å snike litt mer grønnsaker inn i dietten din på.

Nyttige tips for enkel mattilberedning

  1. Kjøp ingredienser.
    Kjøp noen poser frosne grønnsaker så du har det du trenger for å lage flere porsjoner.
  2. Forbered flere runder med blomkål.
    Klargjør fersk blomkål i forveien ved å skjære hodet i buketter, dampe dem og så fryse dem. Dette er spesielt nyttig hvis rå grønnsaker gir deg luft i magen.
  3. Oppbevar smart.
    Pakk individuelle porsjoner av mango og blomkål sammen i lufttette beholdere, og legg dem så i fryseren. Når du er klar for en smoothie, er det bare å legge dette i blenderen med resten av ingrediensene.

Vil du tilpasse den? Her er noen ideer:

  1. Bruk en hvilken som helst alternativ melk.
    Hvis du unngår meieriprodukter, er du allerede klar. Hvis du har nøtteallergi, kan du erstatte nøttemelken med kokosnøtt- eller hvetemelk.
  2. Legg til proteiner.
    For å optimalisere restitusjonen etter styrketrening med mål om å bygge muskler, kan du vurdere å legge til proteinpulver uten smak (velg en plantebasert type hvis du vil ha en vegansk smoothie). Du kan også legge til en vegetarianervennlig gresk yoghurt.
  3. Fjern noe sukker.
    Du kan vurdere å bytte ut mangoen med en frukt med lavere sukkerinnhold, som jordbær eller blåbær.
  4. Vær frø-fleksibel
    Hvis du ikke har hampfrø i skapet, kan du bruke chia- eller linfrø. De gir mer mettende fiber, men mindre proteiner enn hamp.
Restituerende vannmelonsmoothie

Slik lager du det: restituerende vannmelonsmoothie

Porsjoner: 1
Forberedelsestid: 5 minutter
Total tid: 5 minutter

Ingredienser

152 g vannmelon i terninger
100 g fryste blomkålblomster
40 g fersk eller fryst oppkuttet mango
30 ml fersk limejuice
180 ml nøttemelk
5 ml biepollen, pluss mer til garnityr
5 ml hampfrø, pluss mer til garnityr

Slik gjør du

  1. Legg alle ingrediensene i en blender. Miks til du får en jevn blanding.
  2. Strø over biepollen og hampfrø. Drikk umiddelbart med et gjenbrukbart sugerør.
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Opprinnelig publisert: 9. juni 2020