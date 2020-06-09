Restituerende vannmelonsmoothie
Veiledning
av Nike Training
Kom deg etter treningsøkten med denne supersunne smoothien.
Vannmelon: Denne søte sommerfrukten med mange skjulte fordeler. Finn ut hvorfor den er bra for restituering av muskler og redusering av betennelse, og hvordan du kan bruke den i restitueringen din med denne smakfulle smootheoppskriften.
Denne veganvennlige drinken har næringsstoffer som kan bidra til å redusere muskelsårhet og gi påfyll av elektrolytter etter en intens treningsøkt. I tillegg er den enkel å lage og svært forfriskende. Finn ut hvorfor og få den enkle oppskriften nedenfor, i tillegg til noen enkle tips om forberedelse og tilpassing.
Fremtredende ingredienser (som du vil elske)
- Vannmelon er full av næringsstoffer.
Den søte frukten har naturlig høye verdier av lykopen, som studier viser kan bidra til å redusere betennelser og muskelsårhet for raskere restitusjon, i tillegg til aminosyren citrulline, som man tror øker prestasjonen ved å forbedre blodstrømmen og oksygenopptaket. Ettersom vannmelon er 92 prosent vann, kan den også hjelpe deg med å rehydrere kroppen etter en tøff treningsøkt.
- Blomkål har en smaksløs tekstur.
Hvis hele greia med å ha blomkål i smoothien gjør deg urolig, kan du ta det helt med ro. Den er ganske kjedelig smaksmessig (du kommer sannsynligvis bare til å smake den søtere mangoen og vannmelonen). Grønnsaken gir en kremete, melkeaktig tekstur. Se på det som å snike litt mer grønnsaker inn i dietten din på.
Nyttige tips for enkel mattilberedning
- Kjøp ingredienser.
Kjøp noen poser frosne grønnsaker så du har det du trenger for å lage flere porsjoner.
- Forbered flere runder med blomkål.
Klargjør fersk blomkål i forveien ved å skjære hodet i buketter, dampe dem og så fryse dem. Dette er spesielt nyttig hvis rå grønnsaker gir deg luft i magen.
- Oppbevar smart.
Pakk individuelle porsjoner av mango og blomkål sammen i lufttette beholdere, og legg dem så i fryseren. Når du er klar for en smoothie, er det bare å legge dette i blenderen med resten av ingrediensene.
Vil du tilpasse den? Her er noen ideer:
- Bruk en hvilken som helst alternativ melk.
Hvis du unngår meieriprodukter, er du allerede klar. Hvis du har nøtteallergi, kan du erstatte nøttemelken med kokosnøtt- eller hvetemelk.
- Legg til proteiner.
For å optimalisere restitusjonen etter styrketrening med mål om å bygge muskler, kan du vurdere å legge til proteinpulver uten smak (velg en plantebasert type hvis du vil ha en vegansk smoothie). Du kan også legge til en vegetarianervennlig gresk yoghurt.
- Fjern noe sukker.
Du kan vurdere å bytte ut mangoen med en frukt med lavere sukkerinnhold, som jordbær eller blåbær.
- Vær frø-fleksibel
Hvis du ikke har hampfrø i skapet, kan du bruke chia- eller linfrø. De gir mer mettende fiber, men mindre proteiner enn hamp.
Slik lager du det: restituerende vannmelonsmoothie
Porsjoner: 1
Forberedelsestid: 5 minutter
Total tid: 5 minutter
Ingredienser
152 g vannmelon i terninger
100 g fryste blomkålblomster
40 g fersk eller fryst oppkuttet mango
30 ml fersk limejuice
180 ml nøttemelk
5 ml biepollen, pluss mer til garnityr
5 ml hampfrø, pluss mer til garnityr
Slik gjør du
- Legg alle ingrediensene i en blender. Miks til du får en jevn blanding.
- Strø over biepollen og hampfrø. Drikk umiddelbart med et gjenbrukbart sugerør.