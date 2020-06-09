Pannekaker med kokosprotein

Få en superladet start på dagen med en stabel muskelbyggende pannekaker som er enkle å lage, og som holder deg i gang i timevis. Du kan tilpasse dine med alternativene våre nedenfor, og få tips til hvordan du kan tilberede måltidet enda enklere enn det allerede er.



Leter du etter en god unnskyldning for å spise pannekaker? Med de riktige ingrediensene kan en liten stabel av disse gi deg drivstoff for en lang svetteøkt, eller stille sulten etterpå. Denne oppskriften gir akkurat den rette balansen mellom proteiner og karbohydrater som hjelper deg å trene lenger uten å gå tom midt i treningen eller bli lav på sukker. Det beste av alt er at det er raskt og enkelt (det er sant – pannekakene står på bordet etter 10 minutter), og du kan mikse ingrediensene for å dekke dine behov.