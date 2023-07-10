Midtbanens maestro
Hun kriger på banen og bestemmer tempoet i kampen som en ekte midtbanemaestro. Alt kan skje når Grace Geyoro har ballen. Les videre for å få vite mer om den dynamiske, franske spilleren.
Skaff deg smidigheten til Grace
Phantom Luna er designet for smidighet og brå retningsendringer. Skoen gjør det mulig for Grace Geyoro å være til stede i øyeblikket og kontrollere midtbanen med sin velkjente blanding av kreativitet og kraft. Hva kan den gjøre for deg?
«Som midtbanespiller elsker jeg å tilrettelegge spillet for lagkameratene mine. Jeg liker også å posisjonere meg selv for å score, sentre og få spillet til å flyte så jevnt som mulig.»
Grace Geyoro
Frankrikes kvinnelandslag i fotball
Allez Les Bleus!
Det er på tide for Les Bleues å gå ut på banen. Hei på Grace og resten av laget i draktsettet til det franske landslaget for 2023.
Tren hele kroppen
I denne styrkeøkten ledet av Grace Geyoro og trener Edwige Ahonto, kommer du til å få kjørt hele kroppen, men med fokus på armene. Den er tilgjengelig i Nike Training Club-appen nå.