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Sist oppdatert: 10. juli 2023
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Midtbanens maestro

Hun kriger på banen og bestemmer tempoet i kampen som en ekte midtbanemaestro. Alt kan skje når Grace Geyoro har ballen. Les videre for å få vite mer om den dynamiske, franske spilleren.

Grace Geyoro: Perfekt sikt

Skaff deg smidigheten til Grace

Phantom Luna er designet for smidighet og brå retningsendringer. Skoen gjør det mulig for Grace Geyoro å være til stede i øyeblikket og kontrollere midtbanen med sin velkjente blanding av kreativitet og kraft. Hva kan den gjøre for deg?

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«Som midtbanespiller elsker jeg å tilrettelegge spillet for lagkameratene mine. Jeg liker også å posisjonere meg selv for å score, sentre og få spillet til å flyte så jevnt som mulig.»

Grace Geyoro: Perfekt sikt

Grace Geyoro
Frankrikes kvinnelandslag i fotball

Grace Geyoro: Perfekt sikt

Allez Les Bleus!

Det er på tide for Les Bleues å gå ut på banen. Hei på Grace og resten av laget i draktsettet til det franske landslaget for 2023.

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Grace Geyoro: Perfekt sikt

Tren hele kroppen

I denne styrkeøkten ledet av Grace Geyoro og trener Edwige Ahonto, kommer du til å få kjørt hele kroppen, men med fokus på armene. Den er tilgjengelig i Nike Training Club-appen nå.

Beveg deg med GraceVis flere atleter

Opprinnelig publisert: 10. juli 2023