Den perfekte bicepscurlen

Musklene du trener

Som navnet antyder, er det bicepsen, den «tvehodede» muskelen på forsiden av overarmen, som har hovedrollen her. Biceps brachii er et langt og et kort hode (eller bunt) med muskler som hjelper skuldrene og albuene dine med å løfte vekt. De er armenes mest fremtredende «brifemuskler». Curls aktiverer også brachialis, bicepsens mage eller midtre hode, og brachioradialis, som strekker seg fra underarmen for å bøye albuen og rotere underarmen.



Selv om curls stimulerer bicepsene dine direkte, jobber musklene dine som et system – og noen yter motstand – slik at bevegelsen utløser en dominoeffekt gjennom nærliggende muskulatur. Mer spesifikt, når biceps forkortes i den konsentriske delen av øvelsen (når du løfter vekten opp), må triceps forlenges for å støtte opp om den forkortingen. De fremre deltamusklene (de avrundede, ytterste musklene i skuldrene) aktiveres for å skape et stabilt ankerpunkt for curlen. Og hvis du gjør bevegelsen riktig – altså hvis du ikke svinger med armene for å få fart – aktiverer du også kjernemuskulaturen din.