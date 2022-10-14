Historier utvalgt av Rebel Girls
Founé Diawara
Da hun vokste opp, følte Founé Diawara seg som en outsider på grunn av sin kulturelle identitet. En dag endret perspektivet seg til det bedre – finn ut hvordan en viral kampanje på sosiale medier førte til at hun ble med i ledelsen i et kvinnefotballfellesskap.
Founé Diawara. Les Hijabeuses, fransk. Født: 4. oktober, 1999. Illustrert av Lauwaart.
Som den nest eldste av syv søsken var Founé en født leder. Hennes nysgjerrige natur gjorde henne til et utmerket forbilde for sine yngre søsken. Hun lærte alltid nye ting – ofte mange ting samtidig! I 2014 inspirerte verdensmesterskapet for kvinner henne til å ta opp enda en ny hobby: fotball.
Som fjortenåring ble Founé med i en fotballklubb for første gang. Å være en del av et lag var spennende! For henne føltes hver bevegelse – å drible nedover banen, sentre til lagkameratene og sende ballen i nettet med et sus – som en vakker, koreografert dans.
«Vi ønsker at kvinner skal kunne ha alle disse identitetene.»
Etter å ha trent med laget sitt i ett år, ankom hun banen, klar til å spille i sin første ordentlige kamp. Men da hun gikk ut på banen, stoppet dommeren henne.
Du kan ikke bruke hijab, sa dommeren. Det er ikke lov.
Hjertet sank i brystet til Founé. Hijaben hennes var et viktig symbol på hennes muslimske tro og en del av hennes identitet. Hun kunne ikke ta den av for å spille. Founé tilbrakte kampen på benken. Hun var trist og sint.
«Jeg ville bare spille», sa hun. «Jeg ville bare bidra med noe til laget mitt.»
I stedet for å synke ned i tristheten, tok Founé i bruk de naturlige lederegenskapene sine. Hun hørte om en kampanje for å stoppe diskriminering innen kvinneidrett og grep sjansen til å være en del av den.
Bevegelsen startet med en Instagram-video om Frankrikes forbud mot å bruke hijab i fotball. Founé så på da kommentarer fra hele landet strømmet inn. Kvinner delte sine egne historier om diskriminering og hvordan forbudet tvang dem ut av sporten.
Founé fortsatte å kjempe for saken ved å bli medpresident for Les Hijabeuses, et fotballfellesskap hvor kvinner er velkomne til å bruke hijaben. Mellom treningsøktene er Founé på universitetet og studerer menneskerettigheter. Hun jobber mot en fremtid der kvinner aldri trenger å ofre deler av identiteten sin for å gjøre det de elsker.