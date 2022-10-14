Etter å ha trent med laget sitt i ett år, ankom hun banen, klar til å spille i sin første ordentlige kamp. Men da hun gikk ut på banen, stoppet dommeren henne.



Du kan ikke bruke hijab, sa dommeren. Det er ikke lov.



Hjertet sank i brystet til Founé. Hijaben hennes var et viktig symbol på hennes muslimske tro og en del av hennes identitet. Hun kunne ikke ta den av for å spille. Founé tilbrakte kampen på benken. Hun var trist og sint.



«Jeg ville bare spille», sa hun. «Jeg ville bare bidra med noe til laget mitt.»



I stedet for å synke ned i tristheten, tok Founé i bruk de naturlige lederegenskapene sine. Hun hørte om en kampanje for å stoppe diskriminering innen kvinneidrett og grep sjansen til å være en del av den.