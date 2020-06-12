Energiske treningsøkter for familien

Basic Burner – to ganger etter hverandre
Veiledning
av Nike Training
Familietrening: Få opp familiens energi med denne halvtimes kraftøkten.
Få dem opp. Få dem i bevegelse. Og hjelp dem å bygge utholdenheten til å fortsette! Denne familietreningsøkten med høy energi handler om å inspirere hverandre og aldri gi opp.
Motstandskraft er et viktig element i å holde seg aktiv, så vi har skapt denne aktiviteten for å gjøre alle til mestere. Få familien i gang med denne grunnleggende svetteøkten som gir ny energi.
Legg til noen rytmer
Prøv denne 15-minuttersøkten ikke bare én gang, men to ganger etter hverandre, med hele familien som gir alt.
I første runde lar dere barna lage en spilleliste med fire sanger som får dere alle gjennom økten. I andre runde skal de voksne bestemme fire sanger som får dere til å kjempe til slutten.
Motstandskraft handler om å finne styrken til å fortsette, og musikk er den ultimate kilden til styrke når vi må grave dypt. Så velg noen store sanger, sett dem i køen og gi litt rytme til hver bevegelse.
Krafthalvtimen begynner når du trykker «Start».