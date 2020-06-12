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Basic Burner – to ganger etter hverandre

Veiledning
Sist oppdatert: 16. juni 2020

av Nike Training

Energiske treningsøkter for familien
Energiske treningsøkter for familien

Familietrening: Få opp familiens energi med denne halvtimes kraftøkten.

Få dem opp. Få dem i bevegelse. Og hjelp dem å bygge utholdenheten til å fortsette! Denne familietreningsøkten med høy energi handler om å inspirere hverandre og aldri gi opp.

Motstandskraft er et viktig element i å holde seg aktiv, så vi har skapt denne aktiviteten for å gjøre alle til mestere. Få familien i gang med denne grunnleggende svetteøkten som gir ny energi.

Energiske treningsøkter for familien

Legg til noen rytmer

Prøv denne 15-minuttersøkten ikke bare én gang, men to ganger etter hverandre, med hele familien som gir alt.

I første runde lar dere barna lage en spilleliste med fire sanger som får dere alle gjennom økten. I andre runde skal de voksne bestemme fire sanger som får dere til å kjempe til slutten.

Motstandskraft handler om å finne styrken til å fortsette, og musikk er den ultimate kilden til styrke når vi må grave dypt. Så velg noen store sanger, sett dem i køen og gi litt rytme til hver bevegelse.

Krafthalvtimen begynner når du trykker «Start».

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Energiske treningsøkter for familien, Bli med i Nike Training Club

Bli med i Nike Training Club

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Energiske treningsøkter for familien, NTC Premium er kostnadsfritt

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Opprinnelig publisert: 12. juni 2020