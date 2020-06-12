Energiske treningsøkter for familien

Prøv denne 15-minuttersøkten ikke bare én gang, men to ganger etter hverandre, med hele familien som gir alt.



I første runde lar dere barna lage en spilleliste med fire sanger som får dere alle gjennom økten. I andre runde skal de voksne bestemme fire sanger som får dere til å kjempe til slutten.



Motstandskraft handler om å finne styrken til å fortsette, og musikk er den ultimate kilden til styrke når vi må grave dypt. Så velg noen store sanger, sett dem i køen og gi litt rytme til hver bevegelse.



Krafthalvtimen begynner når du trykker «Start».