Emma Raducanu: å gi slipp på det perfekte
Atleter*
For å være den beste tennisspilleren hun kan være, holder Emma Randucanu på å finne ut at perfeksjon ikke eksisterer.
Når du er på verdensarenaen, kan det føles som om det ikke er rom for å gjøre feil. Men Emma Raducanu vet at perfeksjon ikke eksisterer – for å vokse må du gi slipp og kaste deg ut i det ukjente.
I vår siste «Hva jobber du med?»-film har vi møtt Bromleys fremste tennisproff, Emma Raducanu. Hun tok oss med til den første tennisbanen hun spilte på og delte sine første minner av å ville bli best. «Jeg var en liten perfeksjonist. Jeg ble gal hvis jeg ikke traff ballen på riktig sted.»
Men mye har skjedd siden da, og hun har lært at perfeksjon ikke er en destinasjon. Reisen oppover kommer med mange høydepunkter og nedturer – sånn fungerer det å nå målene dine. «Jeg tror definitivt at (perfeksjons)tankesettet har hjulpet meg med å nå resultatene jeg har nådd… (men) å lære å gi slipp har hjulpet meg med å få kontakt med Emmaen jeg ønsker å være og Emmaen jeg er nå.»
Hun fikk sin største store tennistittel 18 år gammel og ble den nest yngste spilleren som har vunnet US Open. «Etter å ha vunnet forventet alle at jeg skulle vinne alle turneringer jeg var med i.» Men Emma vet at ingenting er garantert i sport. «Jeg synes det er litt urealistisk, for perfeksjon eksisterer ikke.»
Vi har alle opplevd stundene der vi har følt oss presset til å være best på noe, enten det er sport, skole eller hva enn du jobber mot. Men å gi slipp på det perfekte betyr at det er greit å gjøre feil og ha selvtilliten til å ta sjanser – både på og utenfor banen. For den beste måten å lære på er å kaste deg ut i det. «Hvis du alltid er perfekt og ser bra ut, presser du ikke deg selv til å gjøre ting du ikke kan ennå, som forbedrer deg.»
Vi er alle på en reise. Og for Emma er den reisen klar – hun jobber hardt for å fokusere på fremskritt fremfor perfeksjon. «Når jeg gir slipp på det perfekte, får jeg en fordel i spillet mitt, noe som hjelper meg til å nyte reisen jeg er på», sier hun.
Se hvordan Emma presser seg selv til å gi slipp på det perfekte i «Hva jobber du med?»-filmen sin. Og se flere historier fra Nike-atleter* for å få inspirasjon.