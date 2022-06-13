Når du er på verdensarenaen, kan det føles som om det ikke er rom for å gjøre feil. Men Emma Raducanu vet at perfeksjon ikke eksisterer – for å vokse må du gi slipp og kaste deg ut i det ukjente.



I vår siste «Hva jobber du med?»-film har vi møtt Bromleys fremste tennisproff, Emma Raducanu. Hun tok oss med til den første tennisbanen hun spilte på og delte sine første minner av å ville bli best. «Jeg var en liten perfeksjonist. Jeg ble gal hvis jeg ikke traff ballen på riktig sted.»



Men mye har skjedd siden da, og hun har lært at perfeksjon ikke er en destinasjon. Reisen oppover kommer med mange høydepunkter og nedturer – sånn fungerer det å nå målene dine. «Jeg tror definitivt at (perfeksjons)tankesettet har hjulpet meg med å nå resultatene jeg har nådd… (men) å lære å gi slipp har hjulpet meg med å få kontakt med Emmaen jeg ønsker å være og Emmaen jeg er nå.»