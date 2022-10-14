Historier utvalgt av Rebel Girls
Ellen Ramasedi
Ellen Ramasedi var alltid på farten og visste at hun kunne oppnå alt hun ville. Les hvordan hennes kjærlighet til lengdehopp, dans og nettball nå inspirerer henne til å hjelpe jenter over hele verden til å drive med sport.
Ellen Ramasedi. Sportstec, sør-afrikansk. Født: 16. februar, 1989. Illustrasjon av Cecilia Puglesi.
Da Ellen var ung, kunne hun ikke sitte stille. Hun spilte nettball, tok dansetimer og trente lengdehopp. Ellen var alltid i bevegelse! På skolen var gymtimen hennes favoritt.
Ellen trodde lenge at hun en dag måtte gi opp dagene i lengdehoppgropa og dansestudioet for en mer tradisjonell karrierevei, som å være regnskapsfører. Men da hun vokste opp, forestilte hun seg måter å fortsette lidenskapen på etter at hun forlot skolen. Hva kunne hun bli? Profesjonell idrettsutøver? Dommer? Sportsjournalist?
«Dette er deg. Du kan bli det du bestemmer deg for.»
En dag, under en nettballkamp, fikk Ellen en lys idé. Jeg kan hjelpe andre jenter med å elske sport like mye som jeg gjør!
Ellen visste at mange jenter er nervøse for sport. De bekymrer seg for at de ikke er gode nok til å spille. Ellen trodde hun kunne gi jenter selvtillit gjennom sport. Hun bestemte seg for å bli nettballtrener.
Under kampene deres heiet Ellen fram jentene sine fra sidelinjen.
Flott tatt i mot! Bra pasning! ville hun si mens atletene hennes fulgte de nøyaktige reglene for nettball, løp over banen, stoppet når de tok i mot ballen og siktet på kurven for å score neste poeng i kampen.
Over tid oppdaget flere og flere jenter at de kunne være gode i idrett, akkurat som trener Ellen. Ellen ville ikke at hennes viktige arbeid skulle stoppe. Så hun ble med i Sportstec, en veldedighetsorganisasjon som hjelper til med å styrke kvinnelige idrettsutøvere. Ellen jobber med lærere for å lage kroppsøvingsprogrammer som hjelper jenter til å trives.
Hver dag er hun stolt av arbeidet sitt og stolt av seg selv for å finne mening i livet.