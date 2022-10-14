En dag, under en nettballkamp, fikk Ellen en lys idé. Jeg kan hjelpe andre jenter med å elske sport like mye som jeg gjør!



Ellen visste at mange jenter er nervøse for sport. De bekymrer seg for at de ikke er gode nok til å spille. Ellen trodde hun kunne gi jenter selvtillit gjennom sport. Hun bestemte seg for å bli nettballtrener.



Under kampene deres heiet Ellen fram jentene sine fra sidelinjen.



Flott tatt i mot! Bra pasning! ville hun si mens atletene hennes fulgte de nøyaktige reglene for nettball, løp over banen, stoppet når de tok i mot ballen og siktet på kurven for å score neste poeng i kampen.