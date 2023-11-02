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Sist oppdatert: 2. november 2023
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Berlin 2023

ELIUD KIPCHOGE

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Eliud Kipchoge

Visdom fra Eliud

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    Tålmodighet gir raskere resultater.

    Løping tester tålmodigheten din. Utholdenhet er vanskelig, og det kan føles som om det går sakte med fremgangen. Hvis løpere vil oppnå suksess i et langvarig perspektiv, må de se nytt på det. De må finne glede i målbare, jevne fremskritt.

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    Se magien, ikke kilometerne.

    Det er helt nødvendig å ha troen på seg selv på veien til suksess. Det er hvordan du ser på utfordringene forbundet med løping – selvtillit, avgjørelser og disiplin – som er viktig når du vil krysse målstreken.

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    Hvil like hardt som du løper.

    De fleste løpere tar ikke hvile seriøst. De ser ikke på det som en del av «treningen». Men hvile setter deg i stand til å gjøre mer, holde deg frisk og ikke minst løpe raskere og være fornøyd på konkurransedagen.

Eliuds signaturkolleksjon

Eliud Kipchoge, UNDER UTVIKLING I 20 ÅR

Eliuds signaturkolleksjon

UNDER UTVIKLING I 20 ÅR

En kolleksjon for alle løpere, bygget på filosofien til Eliud Kipchoge.

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Opprinnelig publisert: 2. november 2023