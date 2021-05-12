Nye ikoner: Dina Asher-Smith

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Dina Asher-Smith
Pupper. Kramper. Mensen. Tabuemner? Ikke for Dina Asher-Smith. Se hvordan hun forandrer samtalen for neste generasjon kvinnelige atleter.
Tidlig i karrieren sin lærte sprinteren Dina Asher-Smith at hun måtte slutte å jakte på det uoppnåelige. Nå gjør denne verdensmesteren i sprint mer enn å knuse rekorder: Hun river ned eldgamle oppfatninger av hvordan det er å være kvinne innen sport ved å snakke om det som kvinner brukte å bare viske om. Vi satte oss ned med Dina for å diskutere ønsket hennes om å bli en ny type rollemodell – en hun skulle ønske hun selv hadde som ung jente.
Hvordan inspirerte sport en endring av hvordan du ser på kroppen din?
DINA ASHER-SMITH: Sport har alltid definert måten jeg ser på kroppen min på. Enten jeg har presset mine egne forventninger eller slått en rekord, så er det der følelsen av stolthet kommer fra. Men når jeg kommer ut av idrettsverdenen og snakker med unge jenter, innser jeg at deres følelse av stolthet kommer fra andre steder. De sammenligner kroppene sine, og det kan føre til angst.
«Sport har alltid definert måten jeg ser på kroppen min på.»
– Dina Asher-Smith
Det er en oppfatning av at for å være atlet, så må du være denne perfekte versjonen av deg selv. Hvilket råd kan du gi til kvinner som tror på den oppfatningen?
DINA: Jeg oppfordrer alltid folk til å slutte å jakte etter perfeksjon. Jeg vil heller jakte etter kvalitet. Jeg vil jakte det å prøve å være strålende. Ikke la deg knekke om du ikke passer inn i en modell av perfeksjon. Du kan være fantastisk uten å være perfekt.
«Ikke la deg knekke om du ikke passer inn i en modell av perfeksjon. Du kan være fantastisk uten å være perfekt.»
– Dina Asher-Smith
Hvorfor er det viktig for deg å snakke om ting som pupper, kramper og mensen – spesielt til yngre kvinner?
DINA: Da jeg ble eliteutøver, var det en av tingene det ikke ble snakket om. Når jeg snakker med yngre jenter om opplevelsene mine, handler noen av de største spørsmålene om sports-BH-er, det å gå gjennom puberteten og det å delta i en livsstil med sport. Det er viktig at vi er ærlige om disse tingene.
«Det er viktig at vi er ærlige om disse tingene.»
– Dina Asher-Smith
Om du kunne dele noen ting med yngre jenter om hva det virkelig betyr å være kvinnelig atlet, hva ville det være?
DINA: Jeg vil si at det er så mye gøy. Det gir meg så mye selvtillit. Jeg har presset meg selv til steder jeg ikke tenkte var mulig. Du kan være enestående i hva du enn bestemmer deg for. Men jeg mener at sport er en fantastisk måte å oppleve det i sanntid på. Du kan omdefinere deg selv hver eneste dag.
«Du kan være enestående i hva du enn bestemmer deg for.»
– Dina Asher-Smith
Regissør: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotograf: Sophie Jones @sophographylondon