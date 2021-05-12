Nye ikoner: Dina Asher-Smith

Om du kunne dele noen ting med yngre jenter om hva det virkelig betyr å være kvinnelig atlet, hva ville det være?



DINA: Jeg vil si at det er så mye gøy. Det gir meg så mye selvtillit. Jeg har presset meg selv til steder jeg ikke tenkte var mulig. Du kan være enestående i hva du enn bestemmer deg for. Men jeg mener at sport er en fantastisk måte å oppleve det i sanntid på. Du kan omdefinere deg selv hver eneste dag.