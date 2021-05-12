Se Alle Nye Ankomster

Handle

Nye ikoner

Dina Asher-Smith
Sist oppdatert: 12. mai 2021

Pupper. Kramper. Mensen. Tabuemner? Ikke for Dina Asher-Smith. Se hvordan hun forandrer samtalen for neste generasjon kvinnelige atleter.

Tidlig i karrieren sin lærte sprinteren Dina Asher-Smith at hun måtte slutte å jakte på det uoppnåelige. Nå gjør denne verdensmesteren i sprint mer enn å knuse rekorder: Hun river ned eldgamle oppfatninger av hvordan det er å være kvinne innen sport ved å snakke om det som kvinner brukte å bare viske om. Vi satte oss ned med Dina for å diskutere ønsket hennes om å bli en ny type rollemodell – en hun skulle ønske hun selv hadde som ung jente.

Hvordan inspirerte sport en endring av hvordan du ser på kroppen din?

DINA ASHER-SMITH: Sport har alltid definert måten jeg ser på kroppen min på. Enten jeg har presset mine egne forventninger eller slått en rekord, så er det der følelsen av stolthet kommer fra. Men når jeg kommer ut av idrettsverdenen og snakker med unge jenter, innser jeg at deres følelse av stolthet kommer fra andre steder. De sammenligner kroppene sine, og det kan føre til angst.

«Sport har alltid definert måten jeg ser på kroppen min på.»

– Dina Asher-Smith

Nye ikoner: Dina Asher-Smith

Det er en oppfatning av at for å være atlet, så må du være denne perfekte versjonen av deg selv. Hvilket råd kan du gi til kvinner som tror på den oppfatningen?

DINA: Jeg oppfordrer alltid folk til å slutte å jakte etter perfeksjon. Jeg vil heller jakte etter kvalitet. Jeg vil jakte det å prøve å være strålende. Ikke la deg knekke om du ikke passer inn i en modell av perfeksjon. Du kan være fantastisk uten å være perfekt.

Nye ikoner: Dina Asher-Smith

«Ikke la deg knekke om du ikke passer inn i en modell av perfeksjon. Du kan være fantastisk uten å være perfekt.»

– Dina Asher-Smith

Nye ikoner: Dina Asher-Smith

Hvorfor er det viktig for deg å snakke om ting som pupper, kramper og mensen – spesielt til yngre kvinner?

DINA: Da jeg ble eliteutøver, var det en av tingene det ikke ble snakket om. Når jeg snakker med yngre jenter om opplevelsene mine, handler noen av de største spørsmålene om sports-BH-er, det å gå gjennom puberteten og det å delta i en livsstil med sport. Det er viktig at vi er ærlige om disse tingene.

«Det er viktig at vi er ærlige om disse tingene.»

– Dina Asher-Smith

Nye ikoner: Dina Asher-Smith
Nye ikoner: Dina Asher-Smith
Nye ikoner: Dina Asher-Smith

Om du kunne dele noen ting med yngre jenter om hva det virkelig betyr å være kvinnelig atlet, hva ville det være?

DINA: Jeg vil si at det er så mye gøy. Det gir meg så mye selvtillit. Jeg har presset meg selv til steder jeg ikke tenkte var mulig. Du kan være enestående i hva du enn bestemmer deg for. Men jeg mener at sport er en fantastisk måte å oppleve det i sanntid på. Du kan omdefinere deg selv hver eneste dag.

«Du kan være enestående i hva du enn bestemmer deg for.»

– Dina Asher-Smith

Regissør: Ruth Ossai @ruthossaistudio
Fotograf: Sophie Jones @sophographylondon

Bli med Dina og Nike på en reise til å spille nytt. Sammen.

Join Us
Nye ikoner: Dina Asher-Smith, Finn den perfekte BH-en

Finn den perfekte BH-en

«Et av de største spørsmålene jeg får fra unge jenter, handler om å finne den rette sports-BH-en», fortalte Dina oss. Vi kjenner oss igjen der. Derfor har vi laget en omfattende guide til å finne den rette sports-BH-en for din bryststørrelse og ditt aktivitetsnivå. Fordi det siste du trenger å bekymre deg for, er sports-BH-en din.

Finn ut mer
Nye ikoner: Dina Asher-Smith, Finn den perfekte BH-en

Finn den perfekte BH-en

«Et av de største spørsmålene jeg får fra unge jenter, handler om å finne den rette sports-BH-en», fortalte Dina oss. Vi kjenner oss igjen der. Derfor har vi laget en omfattende guide til å finne den rette sports-BH-en for din bryststørrelse og ditt aktivitetsnivå. Fordi det siste du trenger å bekymre deg for, er sports-BH-en din.

Finn ut mer

Opprinnelig publisert: 12. mai 2021