Vår nyeste film, Den beste dagen noensinne, handler om hva som skjer når du tenker nytt om hva som er mulig.

Vi mener at hver dag er en mulighet til å komme seg ut og bevege seg. Og når du blir Nike-medlem, får du tilgang til alle mulige nye måter å oppdage og koble deg til sport på. Uansett om det er en treningsøkt med høy intensitet eller en enkel gruppetur, kan du søke etter nettbaserte eller personlige måter å bevege deg på og finne fellesskap i nærområdet ditt.