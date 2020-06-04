Bygg et effektivt støtteapparat

Du vil vanligvis oppdage at det er lettere å oppnå helse- og treningsmålene dine når styret ditt ønsker å muliggjøre måloppnåelse, i stedet for å være ambivalente eller prøve å få deg til å ta dårlige avgjørelser sammen med dem.



Sett av noen minutter til å finne frem til styret ditt. Kanskje det inkluderer en venn som kan mye om ernæring, eller en kollega som har lyst til å trene på nett sammen med deg.



Kanskje du ikke umiddelbart kan komme på fem personer, så noen av de fem kan være fagpersoner som fastlegen din, en ernæringsfysiolog eller en fysioterapeut.



Det kan også være noen som ikke bor i samme by som deg, men som du kan ta en oppdatering med når du trenger motivasjon for å trene eller ta sunne valg.



Samler du et bra styre, vil helse- og treningsreisen din ha et team med støttespillere som omgir deg hvert skritt på veien.