Bygg et effektivt støtteapparat

Bygg ditt eget styre
Veiledning og ernæring
av Joe Holder
Hvordan tilrettelegge for suksess med et støttenettverk som kun vil det beste for deg.
Tenk på det som ditt eget, personlige styre – en gruppe mennesker som støtter trenings- og helsemålene dine. Jeg anbefaler å bygge et team på fem personer, slik at du har ulike personligheter med ulike styrker du kan søke støtte hos på reisen. I denne artikkelen forklarer jeg hvordan du kan komme i gang med å bygge ditt eget styre.
Alle aksjeselskap har et styre, en gruppe mennesker som støtter selskapets misjon og som veileder selskapet i medgang og motgang.
Du kan få den samme støtten på trenings- og helsereisen din ved å bygge ditt eget, personlige styre.
Det er enkelt: Hvis du omgir deg med mennesker som prøver å vippe deg av pinnen, så vil reisen din bli vanskelig. Finn i stedet mennesker som vil oppmuntre deg på veien.
Jeg anbefaler å bygge et team på fem personer. På den måten kan du få med ulike perspektiver og styrker, og du kan finne støtte hos ulike personligheter på veien.
Vær gjennomtenkt og fokusert når du velger hvem du omgir deg med.
Du vil vanligvis oppdage at det er lettere å oppnå helse- og treningsmålene dine når styret ditt ønsker å muliggjøre måloppnåelse, i stedet for å være ambivalente eller prøve å få deg til å ta dårlige avgjørelser sammen med dem.
Sett av noen minutter til å finne frem til styret ditt. Kanskje det inkluderer en venn som kan mye om ernæring, eller en kollega som har lyst til å trene på nett sammen med deg.
Kanskje du ikke umiddelbart kan komme på fem personer, så noen av de fem kan være fagpersoner som fastlegen din, en ernæringsfysiolog eller en fysioterapeut.
Det kan også være noen som ikke bor i samme by som deg, men som du kan ta en oppdatering med når du trenger motivasjon for å trene eller ta sunne valg.
Samler du et bra styre, vil helse- og treningsreisen din ha et team med støttespillere som omgir deg hvert skritt på veien.