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Bryt reglene

Nike Teens
Sist oppdatert: 16. april 2025
2 minutters lesing
Nike Teens: bryt reglene

Det handler ikke om å passe inn – det handler om å skille seg ut. Så skriv om reglene. Vær kreativ med lag, miks forskjellige farger og vær vågal med tilbehør. Når du er en grensebryter, er det ikke dette eller det – det er dette OG det. Sprinter og golfspiller. Danser og kickbokser. Basketspiller og svømmer. Hvorfor velge én når du kan gjøre alt? Sport og stil kjenner ingen grenser.

Nike Teens: bryt reglene

Slipp kreativiteten fri

Start med det uventede: Finn et favorittprodukt eller to, og bygg stilen rundt dem. Det kan være solbriller, sneakers, eller et plagg i en tøff farge.

Bygg opp: Velg plagg som hjelper deg å nå målene dine, uansett hvordan du liker å bevege deg, mikse stiler eller bli lagt merke til. Tenk lag som Nike Pro-shortsen, langermede overdeler og singleter og det plisserte Nike Sportswear-skjørtet. Det handler om å føle seg støttet samtidig som du føler deg kreativ.

Legg til: Tror du at du er ferdig? Ta det et skritt videre. Legg til en hatt eller et hårbånd for å gjøre stilen til din egen.

Nike Teens: bryt reglene

«Jeg liker å bryte regler og tenke utenfor boksen med stilen min.»

Kamia
Danser, løper, tennisspiller

Nike Teens: bryt reglene

Gjør den til din egen

Beveg deg som du vil. Kle deg slik du føler deg. Og gjør alle steder til en catwalk. Finn funksjonalitet og mote i plagg som Nike Dri-FIT-jakken med ermer med rysjekant og den vevde Nike-buksen med mellomhøyt liv. Uansett om du trener, slapper av eller bare eier dagen – skap looks som holder følge.

Kjøp looken

Opprinnelig publisert: 22. april 2025

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