Nike Teens: bryt reglene

Bryt reglene
Nike Teens
Det handler ikke om å passe inn – det handler om å skille seg ut. Så skriv om reglene. Vær kreativ med lag, miks forskjellige farger og vær vågal med tilbehør. Når du er en grensebryter, er det ikke dette eller det – det er dette OG det. Sprinter og golfspiller. Danser og kickbokser. Basketspiller og svømmer. Hvorfor velge én når du kan gjøre alt? Sport og stil kjenner ingen grenser.
Slipp kreativiteten fri
✅ Start med det uventede: Finn et favorittprodukt eller to, og bygg stilen rundt dem. Det kan være solbriller, sneakers, eller et plagg i en tøff farge.
✅ Bygg opp: Velg plagg som hjelper deg å nå målene dine, uansett hvordan du liker å bevege deg, mikse stiler eller bli lagt merke til. Tenk lag som Nike Pro-shortsen, langermede overdeler og singleter og det plisserte Nike Sportswear-skjørtet. Det handler om å føle seg støttet samtidig som du føler deg kreativ.
✅ Legg til: Tror du at du er ferdig? Ta det et skritt videre. Legg til en hatt eller et hårbånd for å gjøre stilen til din egen.
«Jeg liker å bryte regler og tenke utenfor boksen med stilen min.»
Kamia
Danser, løper, tennisspiller
Gjør den til din egen
Beveg deg som du vil. Kle deg slik du føler deg. Og gjør alle steder til en catwalk. Finn funksjonalitet og mote i plagg som Nike Dri-FIT-jakken med ermer med rysjekant og den vevde Nike-buksen med mellomhøyt liv. Uansett om du trener, slapper av eller bare eier dagen – skap looks som holder følge.