Nike Teens: bryt reglene

✅ Start med det uventede: Finn et favorittprodukt eller to, og bygg stilen rundt dem. Det kan være solbriller, sneakers, eller et plagg i en tøff farge.

✅ Bygg opp: Velg plagg som hjelper deg å nå målene dine, uansett hvordan du liker å bevege deg, mikse stiler eller bli lagt merke til. Tenk lag som Nike Pro-shortsen, langermede overdeler og singleter og det plisserte Nike Sportswear-skjørtet. Det handler om å føle seg støttet samtidig som du føler deg kreativ.

✅ Legg til: Tror du at du er ferdig? Ta det et skritt videre. Legg til en hatt eller et hårbånd for å gjøre stilen til din egen.