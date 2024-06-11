Jeg håper at vi husker å være snille med oss selv. Jeg prøver hele tiden å vise tenåringer som meg at det er OK å mislykkes, men noen ganger må jeg minne meg selv på det også.



Jeg kan bli stresset og overveldet når skolearbeid, løping og alt annet bare blir for mye, og jeg klandrer meg selv, selv om jeg ikke burde. Jeg håper at i fremtiden husker vi å følge vår egen tidsplan, og at vi ender opp der vi vil være, uansett hvilke utfordringer vi møter, på eller utenfor banen.