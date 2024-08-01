Jeg vet at det kan være vanskelig til tider: Jobb hoper seg opp, treningen kan bli sykt travel, den knusende følelsen av å tape en battle. Det kan bli mye på en gang.



Så i tilfelle du trenger å høre dette akkurat nå: fortsett.



Vi har overkommet så mange hindringer allerede. Og vi har vokst på grunn av dem. Hvert eneste tap gjør oss til en bedre breaker fordi vi tillater oss å føle på tristheten (sånn, skikkelig føle den), men så reiser vi oss opp igjen og trener enda hardere.