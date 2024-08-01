Et brev til en eldre utgave av meg selv
Episode 1: BGirl India
Fremtidens India! 🫶
Hvordan går det med oss?
Jeg har så mange spørsmål. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne.
Jeg mener, det store er jo … Hvordan var det å representere Nederland? Nøt vi hvert sekund?
Reiser vi så mye som vi hadde lyst til? Kanskje vi deltar i en breakekonkurranse på et fantastisk sted når vi leser dette …
Uansett hvor vi er, uansett grunn til at vi er der, vet jeg én ting: familie og venner er i naborommet (eller i det minste bare en Insta-dm unna).
Breaking er lidenskapen vår, men den er ikke hele livet. Og det elsker jeg. Å være til stede for seg selv og menneskene vi er glade i, har prioritet, også. Sånn må det alltid være.
Jeg vet at det kan være vanskelig til tider: Jobb hoper seg opp, treningen kan bli sykt travel, den knusende følelsen av å tape en battle. Det kan bli mye på en gang.
Så i tilfelle du trenger å høre dette akkurat nå: fortsett.
Vi har overkommet så mange hindringer allerede. Og vi har vokst på grunn av dem. Hvert eneste tap gjør oss til en bedre breaker fordi vi tillater oss å føle på tristheten (sånn, skikkelig føle den), men så reiser vi oss opp igjen og trener enda hardere.
Jeg vet at det kan være vanskelig til tider: Jobb hoper seg opp, treningen kan bli sykt travel, den knusende følelsen av å tape en battle. Det kan bli mye på en gang.
Så i tilfelle du trenger å høre dette akkurat nå: fortsett.
Vi har overkommet så mange hindringer allerede. Og vi har vokst på grunn av dem. Hvert eneste tap gjør oss til en bedre breaker fordi vi tillater oss å føle på tristheten (sånn, skikkelig føle den), men så reiser vi oss opp igjen og trener enda hardere.
Husk å holde fast ved troen på at å seire er større enn å vinne. Jada, sett deg store mål. Men feire hvert eneste skritt på veien uansett hvor lite det er. Ha det gøy mens vi finner ut av alt dette. Fortsett først og fremst fordi det gjør oss glade. ❤️
Jag seier uten konkurranse. På den måten slutter vi aldri å vinne.
Jeg gleder meg til å se hva det neste vi gjør, er.
Deg da du var yngre,
B Girl India x