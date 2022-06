Hvilke ryggsekker passer best for skole, jobb og reise?

Den perfekte arbeidssekken må være komfortabel å ha på og kunne brukes mange timer i strekk. Du trenger også nok av plass til personlige eiendeler. Det skader ikke å ha en stilig, kontorvennlig ryggsekk – en som viser at du er profesjonell og ikke student.

Det er viktig at ryggsekken har lommer i alle størrelser. Du trenger en ryggsekk som ikke bare skal ha plass til mapper, en bærbar datamaskin og kanskje matpakken – den skal også ha lett tilgjengelige oppbevaringsmuligheter for småting. Nøkler, mobiltelefonen, lommeboken og ID-merket kan fort forsvinne i hovedrommet i en ryggsekk. Sørg for at den du velger, har lommer overalt. Det er en bonus hvis arbeidssekken har spesiallommer for ting som en vannflaske eller telefonen din. Da vet du at den kommer til å passe perfekt.

Komfort er også viktig, spesielt når du bærer med deg alle tingene dine etter en lang arbeidsdag. Se etter polstring på baksiden av ryggsekken, og sørg for at du kan justere stroppene slik at den føles komfortabel.

Du trenger en slitesterk reisesekk, så vær på utkikk etter en som er vannavstøtende (bare i tilfelle) og laget for langvarig bruk.

Den ene funksjonen alle arbeidssekker må ha, er en lomme eller sleeve til en bærbar datamaskin. Selv hvis du bare har med deg et nettbrett, trenger du en egen plass til den elektroniske enheten for å beskytte den.

Laptop-ryggsekker er spesielt nyttige hvis du benytter deg av offentlig transport for å komme deg på jobb. Reiser med buss og tog kan være hardt for både deg og ryggsekken, så når du vet at enheten din er godt beskyttet, har du mindre å bekymre deg for.

Noen laptop-ryggsekker har en separat lomme med ekstra polstring til den bærbare datamaskinen. Andre har en uttakbar laptop-sleeve med plass til enheten som passer i hovedrommet i ryggsekken. Hvis du bruker en laptop-lomme eller -sleeve, trenger du ikke å være bekymret for om enheten dersom noen kommer borti deg eller du mister ryggsekken.