Skap nye vaner med Små vaner-metoden

Hvis du vil gjøre positive justeringer av den daglige rutinen din, har jeg laget et system som kan hjelpe deg med å gjøre varige, sunne endringer. Jeg kaller dem for Tiny Habits eller ørsmå vaner.

Jeg utviklet denne metoden fordi jeg personlig ønsket å bygge massevis av vaner som kunne gi meg bedre helse. Jeg er atferdsforsker ved Stanford University, og gjennom 10 år med forskning på teknologiprodukter har jeg lært meg denne sannheten: Enkelhet endrer atferd.

Jeg brukte måneder på å utforske hvordan jeg kunne legge inn nye trenings-, ernærings- og restitusjonsvaner i rutinen min, og beholde dem der. Etter hvert som jeg fortsatte, forandret livet mitt seg på måter som føltes nesten uanstrengt – men jeg ønsket også å finne ut om metoden min ville gjøre det samme for andre.