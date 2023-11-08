Bevegelsene? Energien? Jepp. Passende antrekk? JEPP.
Sjekk ut stilene som gir tenåringsdanseren Fleur Zwartkruis selvtillit til å eie gulvet.
Jeg heter Fleur. Jeg er 15. Og jeg danser.
Jeg kler meg bra når jeg danser, for bedre å uttrykke meg selv. Det booster selvtilliten min og knytter meg til kulturen. Det er en del av kunsten min.
Det viktigste for meg er å skape en unik garderobe som matcher personligheten min.
La meg vise dere noen av klærne som får meg til å ville røre på meg!
Når jeg går ut på dansegulvet, elsker jeg å ha på meg en kombinasjon av baggy bukser (de mest komfortable jeg finner) og T-skjorter som gir en touch av femininitet og stil.
Jeg liker også å slenge en genser på meg for litt ekstra stil. Og selvsagt må jeg fullføre looken med et par Air Force 1.
Når jeg virkelig vil legge Fleur-stilen til en look, har jeg på meg farger som skiller seg ut, og aller viktigst… jeg bruker tilbehør!
Idet jeg blir eldre, forandrer stilen min seg, og jeg føler meg mer komfortabel i enkelte typer klær og mindre komfortabel i andre. Det er helt greit. Jeg liker å finne min egen vei og være annerledes. Og bare prøve å være versjonen av meg selv som føles riktig.
Hvis du ser etter noen nye stiler, vil jeg si at du bør begynne med sneakersene. Du kommer jo til å bruke dem mye, uansett hvordan du beveger deg! Favorittene mine er Dunk og Air Force 1. Men alle er ulike. Så gjør din greie. 🫰
Fleur x