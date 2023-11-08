Jeg heter Fleur. Jeg er 15. Og jeg danser.

Jeg kler meg bra når jeg danser, for bedre å uttrykke meg selv. Det booster selvtilliten min og knytter meg til kulturen. Det er en del av kunsten min.

Det viktigste for meg er å skape en unik garderobe som matcher personligheten min.

La meg vise dere noen av klærne som får meg til å ville røre på meg!

Når jeg går ut på dansegulvet, elsker jeg å ha på meg en kombinasjon av baggy bukser (de mest komfortable jeg finner) og T-skjorter som gir en touch av femininitet og stil.