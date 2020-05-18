Få barna i bevegelse og tren som en familie

Til aktiveringsstasjonen
Bevegelse
av Nike Training
Få familien motivert og klar til å bevege seg med disse tipsene for å gjøre det morsomt.
Kom sammen, familier! Vi har treningsøkten som kan underholde alle og gjøre dere spreke og sterke. Med forskjellig tempo for å holde pumpa i gang og kroppen i bevegelse kommer både du og barna til å være slitne og fornøyde når dere kommer i mål.
Ingenting er viktigere enn å holde hele familien i aktivitet. Vi er ofte opptatt av skole eller jobb, men det å være aktive sammen er en morsom måte å knytte bånd som en familie på. Så få gjengen samlet, og innta aktiveringsstasjonene deres. Det kan være i hagen eller på teppet i stuen. Uansett er det bare å gjøre dere klare – for du og familien er i ferd med å bli svette.
La oss gjøre det interessant
Aktiveringsstasjonsøkten handler om å få knærne opp og albuene bakover, så hva med å få familien til å marsjere rundt i huset mens dere gjør hver bevegelse? Manøvrer rundt møblene og syng favorittsangene deres mens dere forsøker å unngå å dulte borti hverandre på veien. Den som utfører bevegelsene best og fortsetter å synge fra start til slutt, kåres til vinner. De får velge kveldens familieaktivitet, så kom igjen!
Klar, ferdig, gå!