Få barna i bevegelse og tren som en familie

Kom sammen, familier! Vi har treningsøkten som kan underholde alle og gjøre dere spreke og sterke. Med forskjellig tempo for å holde pumpa i gang og kroppen i bevegelse kommer både du og barna til å være slitne og fornøyde når dere kommer i mål.



Ingenting er viktigere enn å holde hele familien i aktivitet. Vi er ofte opptatt av skole eller jobb, men det å være aktive sammen er en morsom måte å knytte bånd som en familie på. Så få gjengen samlet, og innta aktiveringsstasjonene deres. Det kan være i hagen eller på teppet i stuen. Uansett er det bare å gjøre dere klare – for du og familien er i ferd med å bli svette.