Med et minimalistisk design på overdelen og et lissesystem som strammes med ett trekk debuterte Air Jordan 9 som den letteste og mest responsive Air Jordan noensinne. De fire originale fargekombinasjonene var inspirert av MJs status som internasjonalt ikon og hadde detaljer i flere språk på sålen, deriblant ord som uavhengighet, frihet, atletisk og kraft. Denne utgaven i Jordan-serien hedret også MJs nye profesjonelle løpebane – Air Jordan 9-utgavene eksklusivt for spillere inkluderte en basketsko og en piggsko for baseballbanen.