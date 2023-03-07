Air Jordan-kolleksjonen
Air Jordan 9
Opprinnelig lansering (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK - TRUE RED)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130182-100)
Air Jordan 9
Opprinnelig lansering (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Kilde (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK - TRUE RED)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130182-100)
Spillet fortsetter
Etter å ha vært den beste basketspilleren i tre år på rad forlot Michael Jordan basketbanen til fordel for baseballbanen – men pausen fra parketten stanset ikke lanseringen av Air Jordan 9. Mens MJ slo i Minor League, styrket Air Jordan-serien kulturen. Og selv om denne utgaven aldri ble brukt av 23, ble den allikevel et ikon.
Fra hvelvet
Skapt for banen og bakken
Med et minimalistisk design på overdelen og et lissesystem som strammes med ett trekk debuterte Air Jordan 9 som den letteste og mest responsive Air Jordan noensinne. De fire originale fargekombinasjonene var inspirert av MJs status som internasjonalt ikon og hadde detaljer i flere språk på sålen, deriblant ord som uavhengighet, frihet, atletisk og kraft. Denne utgaven i Jordan-serien hedret også MJs nye profesjonelle løpebane – Air Jordan 9-utgavene eksklusivt for spillere inkluderte en basketsko og en piggsko for baseballbanen.