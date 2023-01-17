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Sist oppdatert: 17. januar 2023
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Air Jordan-kolleksjonen

Air Jordan 7

Opprinnelig lansering (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/ NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130014-100)

Air Jordan 7

Opprinnelig lansering (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/ NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130014-100)

Historien til Air Jordan 7, Skaff deg SNKRS-appen

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Eksklusiv tilgang til alle lanseringer og innsideinformasjon fra fellesskapet som definerer kulturen.

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Historien til Air Jordan 7, Skaff deg SNKRS-appen

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Eksklusiv tilgang til alle lanseringer og innsideinformasjon fra fellesskapet som definerer kulturen.

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Seier over hele verden

Med Air Jordan 7 på føttene fosset Michael Jordan frem til internasjonal stjernestatus. Han knyttet lissene på den umiskjennelige silhuetten og tok hjem den andre NBA-mesterskapstittelen på rad samtidig som han ble MVP i finalen, MVP i sesongen og mottok gullmedaljen for det legendariske amerikanske laget under lekene i Barcelona i 1992.

Fra hvelvet

Et steg på veien mot historien

Da Jordans karriere var i full fart mot toppen, styrte Air Jordan 7 Jordan Brand elegant i en ny retning. Med to tilsiktede, men modige designvalg – null Nike-logo og synlig Air-vindu – gjorde denne utgaven av Air Jordan det mulig for denne historien å eksistere videre uavhengig av Nike Basketball.

Fargekombinasjoner

Opprinnelig publisert: 17. januar 2023