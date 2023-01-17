Med Air Jordan 7 på føttene fosset Michael Jordan frem til internasjonal stjernestatus. Han knyttet lissene på den umiskjennelige silhuetten og tok hjem den andre NBA-mesterskapstittelen på rad samtidig som han ble MVP i finalen, MVP i sesongen og mottok gullmedaljen for det legendariske amerikanske laget under lekene i Barcelona i 1992.



