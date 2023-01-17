Air Jordan-kolleksjonen
Air Jordan 7
Opprinnelig lansering (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/ NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130014-100)
Air Jordan 7
Opprinnelig lansering (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/ NEUTRAL GREY- TRUE RED)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (130014-100)
Seier over hele verden
Med Air Jordan 7 på føttene fosset Michael Jordan frem til internasjonal stjernestatus. Han knyttet lissene på den umiskjennelige silhuetten og tok hjem den andre NBA-mesterskapstittelen på rad samtidig som han ble MVP i finalen, MVP i sesongen og mottok gullmedaljen for det legendariske amerikanske laget under lekene i Barcelona i 1992.
Fra hvelvet
Et steg på veien mot historien
Da Jordans karriere var i full fart mot toppen, styrte Air Jordan 7 Jordan Brand elegant i en ny retning. Med to tilsiktede, men modige designvalg – null Nike-logo og synlig Air-vindu – gjorde denne utgaven av Air Jordan det mulig for denne historien å eksistere videre uavhengig av Nike Basketball.