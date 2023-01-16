Air Jordan 5
Opprinnelig lansering (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Opprinnelsessted (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK/METALLIC SILVER)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (4384)
Air Jordan 5
Opprinnelig lansering (1990)
Designer (TINKER HATFIELD)
Opprinnelsessted (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK/METALLIC SILVER)
Opprinnelig pris ($125)
Produktkode (4384)
Villskap finner sin form
På slutten av 1989–1990-sesongen var det tydelig at Jordan var bedre enn noensinne. Han knuste sine tidligere rekorder og sto for 69 poeng mot Cleveland og fikk 92 trepoengere, sammenlignet med bare 58 i alle sine tidligere sesonger kombinert. Det virket som han bare var i ferd med å bli varm. Introdusert for verden av Spike Lees ikoniske karakter Mars Blackmon ble AJ 5 lansert i 1990.
Fra hvelvet
Høy holdning
Nike-designer Tinker Hatfield hentet inspirasjon fra Jordans bitestil, og ved å etterligne et amerikansk kampfly fra andre verdenskrig designet han Air Jordan 5 med haitenner på mellomsålen, i kombinasjon med en gjennomsiktig yttersåle. Skoen fanget en villskap som virkelig minnet om den nådeløse musen som kjempet sin vei mot toppen av spillet.