På slutten av 1989–1990-sesongen var det tydelig at Jordan var bedre enn noensinne. Han knuste sine tidligere rekorder og sto for 69 poeng mot Cleveland og fikk 92 trepoengere, sammenlignet med bare 58 i alle sine tidligere sesonger kombinert. Det virket som han bare var i ferd med å bli varm. Introdusert for verden av Spike Lees ikoniske karakter Mars Blackmon ble AJ 5 lansert i 1990.