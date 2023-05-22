Air Jordan 20
Opprinnelig lansering
(2005)
Designer
(TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Opprinnelse
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge
(WHITE / BLACK – RED)
Original pris
(USD 175)
Stilkode
(310455-101)
Air Jordan 20
Opprinnelig lansering (2005)
Designer (TINKER HATFIELD / MARK SMITH)
Opprinnelse (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / BLACK – RED)
Original pris (USD 175)
Stilkode (310455-101)
To tiår med storhet
I 2005, etter 20 år i skobransjen, hadde Michael Jordan og Jordan Brand oppnådd det ingen merker noen gang hadde gjort før. De hadde inspirert millioner av spillere over hele verden, bygget en varig arv og gitt sportsverdenen en ny standard for storhet. En prestasjon av den størrelsesorden krevde en spesiell sko. For å minnes to transformative tiår henvendte Jordan seg til sin legendariske samarbeidspartner Tinker Hatfield, og gjenopplivet partnerskapet som hadde skapt – og deretter gjenskapt – moderne sneakers.
Fra hvelvet
En sko verdig arven
Hatfield brukte 20-årsjubileet som sitt lerret, og forsøkte å fortelle MJs livshistorie med designet sitt. Over 200 ikoner var innebygd i overdelen, der hvert symbol viser Jordans reise fra barndommen gjennom karrieren som etterlot en enestående arv. Det var også 69 fordypninger plassert langs siden – representativt for MJs mestscorende kamp gjennom tidene. For å lage en sko som kunne tjene som selvbiografi for en idrettsutøver av MJs størrelse, gjorde Tinker sitt ytterste – og AJ 20 ble like strålende som Jordan selv.