Hatfield brukte 20-årsjubileet som sitt lerret, og forsøkte å fortelle MJs livshistorie med designet sitt. Over 200 ikoner var innebygd i overdelen, der hvert symbol viser Jordans reise fra barndommen gjennom karrieren som etterlot en enestående arv. Det var også 69 fordypninger plassert langs siden – representativt for MJs mestscorende kamp gjennom tidene. For å lage en sko som kunne tjene som selvbiografi for en idrettsutøver av MJs størrelse, gjorde Tinker sitt ytterste – og AJ 20 ble like strålende som Jordan selv.