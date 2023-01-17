Air Jordan 2 ble laget i Italia med elegante linjer, innkapslet Air i hele skoens lengde og uten den velkjente Swoosh-logoen, og introduserte på den måten et nytt nivå av eleganse på parketten. Den ble designet av Bruce Kilgore, mannen bak ikoniske Air Force 1, og OG-lanseringen varte fra 1986 til 1987. Arven etter skoen lever videre i AJ2 Retro.