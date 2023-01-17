Air Jordan 2
Opprinnelig lansering (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/RED)
Opprinnelig pris ($100)
Produktkode (4361)
Air Jordan 2
Opprinnelig lansering (1986)
Designer (PETER MOORE/BRUCE KILGORE)
Artifact of Origin (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE/RED)
Opprinnelig pris ($100)
Produktkode (4361)
Jordan legger listen høyt
Andre generasjon Jordan innledet en ny epoke med sko. Air Jordan 2 ble brukt av Jordan på kamp, men var den første som på egen hånd kombinerte mote med basket for første gang i sportens historie.
Fra hvelvet
Eleganse møter eksplosivitet
Air Jordan 2 ble laget i Italia med elegante linjer, innkapslet Air i hele skoens lengde og uten den velkjente Swoosh-logoen, og introduserte på den måten et nytt nivå av eleganse på parketten. Den ble designet av Bruce Kilgore, mannen bak ikoniske Air Force 1, og OG-lanseringen varte fra 1986 til 1987. Arven etter skoen lever videre i AJ2 Retro.