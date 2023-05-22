Air Jordan 18
Opprinnelig lansering
(2003)
Designer
(TATE KUERBIS)
Opprinnelse
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge
(BLACK / SPORT ROYAL)
Original pris
(USD 175)
Stilkode
(305869-041)
Air Jordan 18
Opprinnelig lansering (2003)
Designer (TATE KUERBIS)
Opprinnelse (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK / SPORT ROYAL)
Original pris (USD 175)
Stilkode (305869-041)
MJs siste dans
16. april 2003 spilte MJ sin siste NBA-kamp, som startet med tre minutters stående applaus, i Philadelphia med Washington Wizards. Han gikk ut med stil, iført AJ 18, som hentet inspirasjon fra flere tidligere berømte modeller for å fange bredden av Jordans utrolige arv. AJ 18 hentet nok en gang inspirasjon fra italiensk design og eksklusive sportsbiler, med elegante racinglinjer, detaljer fra F1-racingbiler og kjøresko, og de sofistikerte sømmene på fine italienske dressko.
Fra hvelvet
Egnet for kongelige
AJ 18 legemliggjorde kongelighet, med tre smakfulle farger i førsteklasses materialer som semsket skinn og lær. «Black Royal»-paret kom med en børste for det svarte semskede skinnet, et håndkle for rengjøring og Air Jordan 18 Driver's Manual-heftet. AJ 18 var de siste Air Jordan-skoene MJ noen gang hadde på seg på banen, og de reflekterer legendens kompromissløse standarder for selv de minste detaljene.