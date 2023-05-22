AJ 18 legemliggjorde kongelighet, med tre smakfulle farger i førsteklasses materialer som semsket skinn og lær. «Black Royal»-paret kom med en børste for det svarte semskede skinnet, et håndkle for rengjøring og Air Jordan 18 Driver's Manual-heftet. AJ 18 var de siste Air Jordan-skoene MJ noen gang hadde på seg på banen, og de reflekterer legendens kompromissløse standarder for selv de minste detaljene.