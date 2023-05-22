Inspirert av den improvisatoriske flyten i jazz, stolte Smith på flytende linjer som et primært element i AJ 17 og fremhevet skoen med noter på lissetuppene. For å matche ytelse med stil kom skoene utstyrt med en Zoom Air-pute i hælen, sammen med en undersåle i full lengde og en TPU-hælstabilisator. På den tiden var AJ 17 de dyreste AJ-skoene noensinne laget med en utsalgspris på USD 200. Det innovative pakkesystemet reflekterte skoens oppslukende forpliktelse til inspirasjonen, og presenterte AJ 17 i en metallkoffert som passer en omreisende jazzmusiker og en digital guide til skoens design.