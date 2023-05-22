Air Jordan 17
Opprinnelig lansering
(2002)
Designer
(WILSON SMITH III)
Opprinnelse
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge
(WHITE / VARSITY RED – CHARCOAL)
Original pris
(USD 200)
Stilkode
(302720-161)
Air Jordan 17
Opprinnelig lansering (2002)
Designer (WILSON SMITH III)
Opprinnelse (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (WHITE / VARSITY RED – CHARCOAL)
Original pris (USD 200)
Stilkode (302720-161)
Magikeren er tilbake
I 2001–2002-sesongen i NBA returnerte MJ til sporten etter sin andre pensjonstilværelse – denne gangen som en del av Washington Wizards. For å hedre comebacket hentet Nike tilbake designeren Wilson Smith lll for å skape en Air Jordan som passet til øyeblikket. For å fange MJs trolldom i luften og hans evne til å improvisere hentet designet av AJ 17 inspirasjon fra jazzens improvisasjonskarakter. Da designet av AJ 17 startet, signerte Jordan Brand den første musikeren, jazzartisten Mike Phillips, som en del av merket.
Fra hvelvet
Laget for elegant ytelse
Inspirert av den improvisatoriske flyten i jazz, stolte Smith på flytende linjer som et primært element i AJ 17 og fremhevet skoen med noter på lissetuppene. For å matche ytelse med stil kom skoene utstyrt med en Zoom Air-pute i hælen, sammen med en undersåle i full lengde og en TPU-hælstabilisator. På den tiden var AJ 17 de dyreste AJ-skoene noensinne laget med en utsalgspris på USD 200. Det innovative pakkesystemet reflekterte skoens oppslukende forpliktelse til inspirasjonen, og presenterte AJ 17 i en metallkoffert som passer en omreisende jazzmusiker og en digital guide til skoens design.