I starten av 2001–2002-sesongen var Michael Jordan fortsatt i ferd med å bli vant til sin nye rolle som president i Washington Wizards. Med en ny designer for første gang på over et tiår fanget Air Jordan 16 denne overgangsperioden med et avtakbart magnetisk lissedeksel. Omslaget, som gjorde at skoen kunne brukes både på banen og på byen, passet spesielt godt da Jordan sjokkerte verden og ble med Wizards som spiller under oppkjøringen til 2001-sesongen.