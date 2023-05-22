Air Jordan-kolleksjonen
Air Jordan 16
Opprinnelig lansering
(2001)
Designer
(WILSON SMITH III)
Opprinnelse
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge
(BLACK / VARSITY RED)
Original pris
(USD 160)
Produktkode
(136059-061)
Air Jordan 16
Opprinnelig lansering (2001)
Designer (WILSON SMITH III)
Opprinnelse (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (BLACK / VARSITY RED)
Original pris (USD 160)
Produktkode (136059-061)
Jordan kommer tilbake på banen
I starten av 2001–2002-sesongen var Michael Jordan fortsatt i ferd med å bli vant til sin nye rolle som president i Washington Wizards. Med en ny designer for første gang på over et tiår fanget Air Jordan 16 denne overgangsperioden med et avtakbart magnetisk lissedeksel. Omslaget, som gjorde at skoen kunne brukes både på banen og på byen, passet spesielt godt da Jordan sjokkerte verden og ble med Wizards som spiller under oppkjøringen til 2001-sesongen.
Fra hvelvet
Umiskjennelig His Airness
Selv om det iøynefallende lissedekselet ble AJ16s kjennetegn, fornyet og oppdaterte sneakeren noen av de mest unike designelementene i Jordan-katalogen. Elementene i lakkskinn og en gjennomsiktig såle befestet skoen som en del av den ikoniske arven, samtidig som den blandet inn nye elementer i tråd med Jordans sjokkerende retur til sporten.