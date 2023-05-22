Air Jordan 15
Opprinnelig lansering
(1999)
Designer
(TINKER HATFIELD)
Opprinnelse
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge
(FLINT GREY / WHITE)
Original pris
(USD 150)
Stilkode
(136011-101)
Air Jordan 15
Opprinnelig lansering (1999)
Designer (TINKER HATFIELD)
Opprinnelse (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Farge (FLINT GREY / WHITE)
Original pris (USD 150)
Stilkode (136011-101)
Fortsetter sagaen
Da Michael Jordan la opp igjen, var det ingen hint om at Air Jordan-serien skulle gjøre det samme. Air Jordan 15 fortsatte MJs arv med en overdel i vevd aramidfiber med Kevlar® inspirert av kampflyet X-15.
Fra hvelvet
Fortsatt egnet for storhet
Jordan 15 var stylet etter verdens raskeste fly, med én umiskjennelig MJ-detalj: den utstående pløsen som lignet Jordans egen når han tok sats på banen. Og selv om han ikke brukte dem på banen, brukte Jordan 15-skoen med dressen som utgjorde den nye uniformen hans, et fyrtårn av frekk eleganse i næringslivet akkurat som han var i basketball.