Jordan 15 var stylet etter verdens raskeste fly, med én umiskjennelig MJ-detalj: den utstående pløsen som lignet Jordans egen når han tok sats på banen. Og selv om han ikke brukte dem på banen, brukte Jordan 15-skoen med dressen som utgjorde den nye uniformen hans, et fyrtårn av frekk eleganse i næringslivet akkurat som han var i basketball.